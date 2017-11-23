Kars'ta 6 FETÖ sanığına müebbete varan hapis cezası

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve görevden el çektirmek istedikleri Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın evine gittikleri iddia edilen biri sivil diğerleri askeri personel 27 sanıktan 6'sına müebbet ila 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Sedat Kılınç, Samet Çolak, eski üsteğmenler Zafer Akar, Eray Çetin, eski teğmen Emre Koca, teğmenler Furkan Şöhret ve Şuayip Çıtlak, astsubaylar Kadir Demirkaya, Ömer Bulut, Uğur Koç, 13 uzman çavuş ve eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer 3 askeri personel katıldı.

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Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti eski yüzbaşı Sedat Kılınç, eski üsteğmenler Zafer Akar ve Eray Çetin ve eski teğmen Emre Koca'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski yüzbaşı Samet Çolak'a 18 yıl 9 ay, eski Kars Belediyesi Şehitlik Bekçisi Murat Bekdemiroğlu'na da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bekdemiroğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer 21 sanığının ise işledikleri fiillerin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz hataya düştüklerini gerekçesiyle beraatına hükmetti.

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Kars'ta, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askeri personele aynı mahkemede dava açılmıştı.

Bu davayı bir süre önce karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın Kurmay Başkanı eski Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın da olduğu 16'sını, 18 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırmış, birinin de beraatına karar vermişti.

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