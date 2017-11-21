'Kentsel dönüşümde çok özel bir faiz tarifesini devreye koyacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşüme yönelik çok özel bir faiz tarifesini devreye koyacağız. Ayrıca bundan böyle kamu idareleri kendi aralarında işbirliği protokolüyle kentsel dönüşümü gerçekleştirebilecek. Belediyelerimiz birbirleriyle çalışabilecekler." dedi.

Yıldırım, Belek turizm merkezindeki Limak Atlantis Otel'de düzenlenen Antalya Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşı yanlış yönlendirenlerin bulunduğuna işaret etti. Yanlış yönlendirmelerle hileli hisse devirlerinin yapıldığını, yurt dışına küçük bir hisse satışıyla tebligat sorununun oluşturulduğunu vurgulayan Yıldırım, dönüşümün hızını kesme ve engelleme girişimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yıllarca süren tıkanıklığın giderilmesi, tebligat oyununun önüne geçilmesi için kentsel dönüşümde elektronik tebligat uygulamasına geçileceğini bildiren Yıldırım, bunun da hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

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Kentsel dönüşümle ilgili olarak belediyelerin bazı zorluklar yaşadığını söyleyen Yıldırım, dönüşüm konusunda belediyelerin arzulu olduklarını, zorlukları da gidereceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Kredilendirme noktasında, İller Bankasından kredi alacak, limitleri dolmuş, kentsel dönüşüm için kredi alamıyor. Bunu hariç tutacağız. Zaten bunun kendi içinde teminatı var. O teminat, onu karşılıyor. Dolayısıyla ayrıca İller Bankası borçlanma sınırlarına bunu dahil etmenin bir anlamı yok." diye konuştu.

Dönüşüm yapan belediyelere destek müjdesi

Kentsel dönüşüm yapan belediyelere finans ve kaynak desteğinin öngörüldüğünü kaydeden Yıldırım, kentsel dönüşümdeki bürokrasinin de azaltılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Bina ve parsel bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme geçişin teşvik edileceğinin altını çizen Yıldırım, yaşayan şehirlerin, yaşayan mahallerin yapılması ve ruhu olan dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Yıldırım, "Binada ruh olmazsa, o binada yaşayanın da ruhu sıkılır. Hiçbir şey bilmiyorsak ecdadımızın yaptıklarına dönüp bakalım. Onlardan ders alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşümdeki desteklerin süreceğini aktaran Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşüme yönelik çok özel bir faiz tarifesini devreye koyacağız. Ayrıca bundan böyle kamu idareleri kendi aralarında işbirliği protokolüyle kentsel dönüşümü gerçekleştirebilecek. Belediyelerimiz birbirleriyle çalışabilecekler. Dönüşüm alanındaki hak sahiplerini öncelikli olarak gözetmek ve kamunun üzerindeki kamulaştırma yükünü de azaltmamız lazım. Şimdi tabiatıyla bir yerden yol geçiyor, yol geçen yerin değerin artıyor. Şimdi öyle bir uygulama var ki hem yol geçiyor, yol geçen yerden binası, arsası değerleniyor bir de yol için para alıyor. Yol için yoldan da yolunu buluyor, bu haksız bir şey. Eğer orada bir artı değer oluşuyorsa bunun mutlaka adil bir paylaşımına ihtiyaç var. Oradaki dönüşüme, buradan kazanç elde edenlerin katkı sağlaması lazım."

Dönüşüm yapılan yerlerde yüzde 100 mutabakat arandığını hatırlatan Yıldırım, bu oranın düşürüleceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, yüzde 66 ya da üçte iki oranında dönüşüme karar verdiğinde, dönüşüm kararının alınmış olacağını bildiren Yıldırım, bütün yapılanların amacının kentsel dönüşümü hızlandırmak olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'yi karış karış yenilediklerini söyleyen Yıldırım, geleceğin marka şehirlerini inşa etmek için çabaladıklarını kaydetti.

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"Başka yollar deniyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletine hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Yıldırım, Türkiye ve Türkiye'nin geleceği hakkında plan yapanların da boş durmadığını dile getirdi.

"Biz hayra çalışıyoruz, bazıları da şerre çalışıyor." diyen Yıldırım, iyi niyetle çalışmayı sürdüreceklerini, milletin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini söyledi.

Birçok engelle karşılaştıklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi başka yollar deniyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülke, bu topraklarda çok büyük sınavlar verdi. Bu millet en son sınavı 15 Temmuz'da verdi. Orada da bu bayrak inmedi, bu ezanlar dinmedi, ülkeyi alçaklara bu millet teslim etmedi. Onun için bu hesabı yapanların, bir kere değil bin kere düşünmesi lazım. Bu millet, her şeyi hoş görür ama alsa ve asla hürriyetinden, istiklalinden taviz vermez. Egemenlik bizim milletimizin karakteridir. Bizi ekonomi üzerinden sıkıştırarak dize getirmek isteyeler yeni bir yanlışın içine girmiştir. Ekonomimiz, reel sektörümüz gün geçtikçe daha da büyüyor, ihracatımız daha da artıyor. Bir yıl içerisinde Türkiye'nin sağladığı istihdam bir milyon 300 bin vatandaşımıza iş sağladı."

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Geçen ekim ayında son 9 yılın en büyük ihracat rakamına ulaşıldığını anımsatan Yıldırım, üretimdeki artışın da sürdüğüne işaret etti.

Finans piyasalarındaki dalgalanmaların geçici olduğunu bildiren Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.

"Endişeye gerek yok"

Bütçe açığının "Maastricht Kriterleri"nin altında olduğunu belirten Yıldırım, bankaların sermaye yeterlilik oranının da bu kriterlerin üstünde olduğunu ifade etti.

Bütün özel, genel sektör borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gelişmiş ülkelerin yarısından daha az olduğunu bildiren Yıldırım, kamu borcunun milli gelirin yüzde 30'unun altında olduğunu kaydetti.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Endişeye gerek yok. Geçen sene, darbeden sonra da reyting kuruluşları, ardı ardında açıklamalar yaptı. 'Türkiye göçtü, yatırım yapılamaz' gibi. Büyük büyük laflar ettiler. Ondan sonra da Amerikan seçimleri oldu, bir dalgalanma daha yaşadık ama 2017'de Çin'den, Hindistan'dan sonra dünyada en fazla büyüme oranını yılın yarısında sağlayan ülke Türkiye oldu. O not kırma yarışına giren reyting kuruluşları, bu sefer de reytinglerini düzeltme yarışına girdiler. Bir revizyon, iki revizyon, üç revizyon yapanlar oldu. İnşallah bütün bu şartlara rağmen 2017 büyüme oranımız 6 ila 7 arasında bir noktaya oturmuş olacak. Bu önemli bir oran. Orta vadeli plan içerisinde 2018, 2019 ve 2020 dahil olmak üzere üç yıl için de yüzde 5,5 asgari büyüme hedefliyoruz. Türkiye, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için böyle bir büyüme oranını tutturmak mecburiyetindedir."

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Türkiye'nin kararlılıkla hedeflerine yürümeye devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin önemli hedeflerinden birisi olan kentsel dönüşümde amacın, Türkiye'nin kayıt dışı, kaçak, kimliksiz yapılardan kurtarılması olduğunu ifade etti.