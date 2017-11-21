Kılıçdaroğlu'ndan Kütahyalı'nın 'Boşnaklara' hakaretine sert tepki

Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilerin ardından Rasim Ozan Kütahyalı

Beyaz TV'den kovuldu. Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözlerine bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Geçenlerde birisi göçmenler için çok ağır bir ifade kullandı. Bütün göçmenleri derinden yaraladı. Onlar ortak bir duyuru imzaladılar. Ben buradan ister Türkiye'de olsun, ister Bosna'da olsun, Arnavutluk'ta olsun, Yunanistan'da olsun bütün göçmen kardeşlerime ve bütün soydaşlarımıza buradan selam, sevgi ve dostluklarımızı gönderiyoruz. Sizin yanınızdayız sonuna kadar. Ve onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ile seslenmek istiyorum: Muhacir diye küçümsenenler tarihin yazdığı savaşta en geriye kalanlar, düşmanla sonuna kadar dövüşenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır.

REKLAM