'Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik sözlerini kınıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadına şiddete yönelik sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun, sorumsuzca, zihinleri zorlayan açıklamalarının kendisinde kalması temennisindeyiz. Bu sözleri kınadığımızı ve hiçbir şekilde şiddetin meşrulaştırılamayacağını belirtmek istiyorum. Bütün kadın hakları savunucuları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının acil bir şekilde gerekli tepkiyi göstermelerini talep ediyorum." dedi.

İnceöz, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan İnceöz, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki altyapı çalışması inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İlknur İnceöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu söyledi.

REKLAM

"Türkiye'nin kadın hakları konusundaki düzenlemeleri dünyaya örnektir"

Dünyanın neresinde olursa olsun kadına yönelik şiddete karşı olduklarını ifade eden İnceöz, AK Parti hükümetleri döneminde kadın haklarına dönük önemli yasal düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Özellikle kadına şiddete ilişkin eksikliklerin giderilmesi için birçok çalışma yapıldığını dile getiren İnceöz, "İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne kadar yasal düzenlemelerin yanında zihniyet değişimi ve dönüşümünün gerçekleşmesi için başta kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hayata geçen pek çok adımlar attık. Bu anlamda Türkiye dünyadaki gelişmiş ülkelerden çok daha ileri düzeydedir. Gelişmiş bir Avrupa ülkesi olarak Almanya ile kıyas yaptığımızda bizim ülkemizde kadın ve erkek çalışan arasında bir ücret farkı yokken, Almanya'da bu durum söz konusu olabiliyor. Türkiye, kadın hakları konusunda yaptığı yasal düzenleme ve uygulamalarla dünyaya örnek olacak düzeydedir."

REKLAM

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kendisinde kalması temennisindeyiz"

Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde talihsiz bir açıklaması olduğunu söyleyen İnceöz, devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini Allah'tan ki 80 milyon vatandaşımız ciddiye almıyor. Ayrıca her fırsatta kendilerini kadın sivil toplum örgütleri olarak öne çıkaran sivil toplum örgütlerinin bu olayda duyarsız, tepkisiz kalmalarını bir kez daha anlamlandıramadığımızı söylemek istiyorum. Bunu bir AK Parti'li söylemiş olsaydı adeta bir kaşık suda fırtınalar kopartabileceklerin, ana muhalefet partisinin genel başkanının söylemleri karşısındaki sessizliği akıllara zarar durumda. Bu talihsiz açıklamaları da 'kişi kendisine yakışanı yapar.' sözüyle açıklamak istiyorum. Her zamanki gibi bizleri şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu'nun, sorumsuzca, zihinleri zorlayan açıklamalarının kendisinde kalması temennisindeyiz. Bu sözleri kınadığımızı ve hiçbir şekilde şiddetin meşrulaştırılamayacağını belirtmek istiyorum. Bütün kadın hakları savunucuları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının acil bir şekilde gerekli tepkiyi göstermelerini talep ediyorum. Aksi takdirde kendilerinin bundan sonra yapacağı hiçbir açıklamanın anlam ve hüküm içermeyeceğini de paylaşmak istiyorum."

İncelemelerinde İnceöz'e, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve partililer de eşlik etti.