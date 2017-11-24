Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklu

Kocaeli merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 muvazzaf asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Kasım'da FETÖ/PDY'nin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması"na yönelik soruşturma doğrultusunda, 3'ü ihraç, 27'si muvazzaf toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım'da Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Elazığ, Samsun, Hatay, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Amasya, Bitlis, Gaziantep, Ağrı ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 yüzbaşı, 1'i araştırma görevlisi 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 kişi gözaltına alınmış, operasyon kapsamında 5 muvazzaf askerin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 27'ye yükselmişti.

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Daha önce adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğeri ise tutuklanmıştı.

Firari durumdaki 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.