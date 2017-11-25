Konya’daki antik spor salonu koruma altına aldı

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesinde bir vatandaş sit alanı olan arsasına ev yapmak için müze müdürlüğüne başvurdu.

Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Döneminin önemli merkezlerinden olan Ladik Mahallesinde bulunan arsada inceleme yapan ekipler, evin temelinde mozaik olduğunu tespit etti. Müzeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından antik spor salonu olduğu söylenen mozaik desenli yapı ortaya çıkarıldı. Uzman ekiplerinin incelemesinin ardından Antik Spor Salonunun üstü brandayla kapatılarak koruma altına alındı.

FOTOĞRAF 17 Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesinde bir vatandaş sit alanı olan arsasına ev yapmak için müze müdürlüğüne başvurdu. Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunana Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına alındı. Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Döneminin önemli merkezlerinden olan Ladik Mahallesinde bulunan arsada inceleme yapan ekipler, evin temelinde mozaik olduğunu tespit etti. Müzeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından antik spor salonu olduğu söylenen mozaik desenli yapı ortaya çıkarıldı. Uzman ekiplerinin incelemesinin ardından Antik Spor Salonunun üstü brandayla kapatılarak koruma altına alındı. Sit alanı olarak ilan edilmesinden dolayı Müzeler Müdürlüğümüzün de buna el atmasıyla bu mozaik ortaya çıkarıldı. Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya’da Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına aldı Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunana Roma dönemine ait antik spor salonunun üstü kapatılarak koruma altına alındı.

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesinde bir vatandaş sit alanı olan arsasına ev yapmak için müze müdürlüğüne başvurdu. Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Döneminin önemli merkezlerinden olan Ladik Mahallesinde bulunan arsada inceleme yapan ekipler, evin temelinde mozaik olduğunu tespit etti. Müzeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından antik spor salonu olduğu söylenen mozaik desenli yapı ortaya çıkarıldı. Uzman ekiplerinin incelemesinin ardından Antik Spor Salonunun üstü brandayla kapatılarak koruma altına alındı.

Kazı çalışmasıyla ilgili konuşan Ladik Mahallesi Muhtarı Mustafa Arabacı, "Bu çalışma mahalle sakinlerimizden Adem Kalender tarafından inşaat yaptırılmak üzere yapılan bir temel çalışması sonucunda ortaya çıktı. Burası öncelikle sit alanı olarak ilan edilmesinden dolayı Müzeler Müdürlüğümüzün de buna el atmasıyla bu mozaik ortaya çıkarıldı. Burası geçmişte Roma dönemine ait bir spor tesisi olarak değerlendirildi, Müzeler Müdürlüğümüzün verdiği bilgiye göre. Şu anda da çalışmayı sonlandırdılar. Bunun üzeri şu anda da koruma altına alınmak için Müzeler Müdürlüğümüzün ve Sarayönü Belediyemizin çalışmalarıyla üzeri kapatılıyor. Baharda burası tekrar restorasyonu yapılıp ziyarete açılacağını ifade ettiler, müzeler müdürlüğümüz" ifadelerini kullandı.