Kreşteki skandal görüntülere suç duyurusu

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu'nda öğretmen K.K.'nin 4 yaşındaki A.Y.'ye olan davranışlarını, nisan ayında, kreş ablası F.K.'nın cep telefonuna çektiği görüntülere öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y. tesadüfen ulaştı.

Görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.’yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu görüldü. Bu sırada tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da öğretmen K.K.'nin yastıkla vurduğu görüldü.

"Görüntü ya internete düşerse"



Görüntüyü çeken sınıf ablasının öğretmeni görüntülerin "internete düşerse" diye uyarması dikkat çekti.

REKLAM

Görüntüleri izleyen anne ve baba kreşle görüştü. Okul yönetimi öğretmen K.K. görüntüleri çeken kreş ablası F.K. ve Okul Müdürü S.E.'nin işine son verdi. Daha sonra adli soruşturma yapılmadığını öğrenen aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Hamza Nuh Özer Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na bağlı anaokulunda üzücü bir olay meydana geldiğini belirterek, "Biz bu olaydan mağdur olan çocuğun velisine ulaşan bir görüntü sayesinde haberdar olduk. Bu videoda görünen görüntülerde çocuğun öğretmeninin çocuğa kötü muamelede bulunduğu ki bu kötü muamelenin kapsamı kabul edilebilir bir kapsam değil. Çünkü çocuğun okuldaki kreşteki kullanmış olduğu yastığı ve kullanmış olduğu emziği oradaki tuvalete atıyor. Oradan aldıktan sonra yastığı tekrar çocuğun kullanımına sunuyor. Emziği de ağzına sokuyor. Biz bu görüntülerin tamamıyla suç olduğunu kanaatine vardık. Olay bundan 6 ay önce gerçekleşmiş. Vakfın sorumluları da bundan haberdarlar. Velide bizden önce okula ulaşmış adli ve idari soruşturmanın başlatılmasını talep etmiş. Fakat aradan geçen zamana rağmen adli ve idari soruşturma başlatılmayınca bize geldi. Vakıf sadece görevden uzaklaştırma ve işten çıkarma gibi bir işlem yapmış. Bu olayın cezası bu kadar basit olmamalı biz bu kişilerin başka yerde işe başladıklarının duyumunu aldık ve buna müdahale etmek gerektiği kanaatine vardık" dedi.

REKLAM

İkisi de öğretmen olan çocuğun ailesinin ise İzmir'e tayin oldukları ve kentten ayrıldıkları öğrenildi.