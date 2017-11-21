Kütahya'da okullar tatil mi

Dün gece başlayan kar, İnegöl-Domaniç karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde ulaşımı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, bazı ağır vasıtalı araçlar yollarda mahsur kaldı.



Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 30 santimetreye ulaşması sonucu karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kütahya'da yoğun kar yağışı devam edince gözler kar tatili haberi için Kütahya Valiliğine döndü. Kütahya Valiliği'nden şu ana kadar okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

REKLAM

Eskişehir

Eskişehir'de bazı ilçelerin yüksek yerlerinde de kar yağdı. Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sulukaraağaç, Atalan, Karadere, Mihalılıççık ilçesinin Güreş, Yalımkaya, Alpu ilçesine bağlı Karacaören ve Başören mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Bu bölgelerde büyükşehir belediyesi ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışı sonrası ekipler sürücülerin emniyetli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir belediyesi yetkilileri, Eskişehir genelinde kar yağışına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. İlçeye bağlı Dumanlı köyü çevresinde etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı bazı noktalarda 6 santimetreye kadar ulaştı.

REKLAM

İl Genel Meclisi Üyesi Tayfun Sevim, yaptığı açıklamada, bölgedeki yüksek kesimlerde kısmi kar yağışı gözlendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, yolların tümünün açık olduğunu vurgulayan Sevim, "Lale Dağı olarak bilinen ilçemizin en yüksek bölgesi Dumanlı köyü ve çevre köylere yılın ilk karı düştü. Köy yollarımızı kontrol etmek amacıyla çevreyi dolaştık herhangi bir sıkıntı yok, yollarımız açık. İl Özel İdaresi olarak bölgelerde iş makinelerimiz hazır herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımız açık köylerimizde de olumsuzluk yok." diye konuştu.

Bilecik

Bilecik'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor.Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

REKLAM

Kar kalınlığının Bahçesultan, Bozcaarmut, Dülgeroğlu ve Esemen köylerinde ise 20 santimetre olduğu belirtildi.Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle köylere gitmek için yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.