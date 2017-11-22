KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacağı belli oldu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2017-2018 burs ve kredilerine başvuru işlemlerini tamamlayıp sonuca kavuşan öğrenciler şimdi ekonomilerine katkı sağlayacak burs ve kredilerin yatırılmasını bekliyor. KYK burs ver kredileri ne zaman yatırılacak ilk burs ücretleri kaç lira olacak?

İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, 15 Ocak'a kadar e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayacak.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak, en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi ilgili adrese elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

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Kurum tarafından, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencilerine de bin 275 lira ödenecek.