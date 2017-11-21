Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesi istendi

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar aldı. Nihai karar TBMM Genel Kurulu'nda verilecek.

Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, "Anayasanın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden, 1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurul'un 212 birleşimine katılmayan" Zana'nın devamsızlık dosyasına ilişkin, komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek üzere toplandı.

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, rapor hakkında bilgi verdi.

Milletvekillerinin görev yapmasının belli şartlara ve kurallara bağlı olduğunu, Meclise devam zorunluluğunun bulunduğunu vurgulayan Alparslan, Leyla Zana'nın ise yemin töreninden sonra yasama çalışmalarına hiç katılmadığını kaydetti.

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Alparslan, "Leyla Zana TBMM Genel Kuruluna gelseydi alınmazdı" gibi itirazların soyut iddialar olduğunu, devamsızlığının Başkanlık Divanı'nca tespit edildiğini ve kendisine de bildirildiğini aktardı.

Zana'nın da yemininin geçersiz sayılmasından kaynaklı olarak gelmediğini beyan ettiğini vurgulayan Alparslan, "Yemin metni herkesi bağlamaktadır. Yemin etmeyen milletvekili, milletvekilliği görevinin anayasal koşulunu yerine getirmemiştir. Bu irade de bilinçlidir ve kastidir. Başkanlık Divanı'nın, Zana'nın devamsızlığına ilişkin tespitleri yerinde, mevzuata uygun ve gerçekçidir." diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmek istenmesinin sır olmadığını belirterek "Bunun siyasi bir karar." ifadesini kullandı.

Leyla Zana'nın hem Türkiye'de hem de uluslararası camiada saygınlığının bulunduğunu belirten Beştaş, "Kürt politikası için büyük bedeller ödemiş bir büyüğümüzdür." dedi.

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Beştaş, Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin bu dosyanın, devamsızlık sebebiyle değil, yemini kabul edilmediği için Karma Komisyona geldiğini iddia etti.

"Anayasa'da yazılı olan yemin metnine bakmak lazım. Hala Kenan Evren'in ruhu oradadır. Darbe Anayasası'nda yazılı olan bir yemin metniyle Türkiye yönetiliyor. 20'ye yakın Anayasa değişikliği yapıldı ama yemin metnine dokunulmadı." diyen Beştaş, Leyla Zana'nın "yemin etmediği için devamsızlık yaptığı" gerekçesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ise konjonktüre dayalı olarak bu tür taleplerin gündeme gelmemesi, milletvekillerinin ne yapması ya da yapmaması gerektiğinin İçtüzük'te net bir şekilde yazılması gerektiğini vurguladı.

Aldan'ın konuşmasının ardından, CHP'li üyeler toplantıdan ayrıldı.

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"Milletvekili yemini ile ilgili değil"

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, Zana hakkındaki bu dosyanın komisyonlarına devamsızlık sebebiyle geldiğini, milletvekili yemini ile ilgili bir hususun olmadığını belirtti.

Leyla Zana'nın yemin edip etmemesi ya da yeminin içeriğinin tartışılabileceğini ancak bugünkü konularının bu olmadığını ifade eden Şentop, "Zana'nın, Tuğba Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'dan daha fazla devamsızlığı var, yani ilk birleşimden itibaren yemin etmediği için devamsızlığı var." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, Zana'ya komisyonda savunma yapabileceğine dair yazıyı ulaştırdıklarını, ancak herhangi bir başvurusunun bulunmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, basın mensupları ve komisyon üyesi olmayan milletvekilleri salondan çıkarılarak, oylamaya geçildi.

Oylama sonucu, Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar verildi. Karma Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunacak ve nihai karar orada verilecek.

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Komisyonda daha önce de "TBMM Genel Kurulu çalışmalarına uzun süre katılmadığı" gerekçesiyle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın dosyaları gündeme gelmiş ve her ikisinin milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürülmüştü.

GÜNDEM Leyla Zana'nın yemini geçersiz sayıldı

OYNAT 00:50 Leyla Zana'nın yemini kabul edilmedi HDP Ağrı Milletvekili seçilen Leyla Zana, yemin töreninde metnin dışına çıktı. Zana, yemine geçmeden önce Kürtçe olarak "Yaşasın barış" dedi sonra da "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" ifadelerini kullandı. Oturumu yöneten geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal, yeniden yemin etmesi gerektiğini duyursa da Zana kürsüye gelmedi.





