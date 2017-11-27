Londra’ya Soçi ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump’ın PKK’ya silah verilmeyeceği sözü ile ilgili konuştu. Türkiye’nin başından beri DEAŞ’a karşı PKK’nın desteklenmesinin yanlış olduğunu söylediğini kaydeden Yıldırım, “Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine dönmeleri” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’nin başkenti Londra’ya hareketinden önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretin İngiltere ile Türkiye arasındaki son zamanlarda artarak gelişen ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bazı görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını dile getiren Yıldırım, özellikle Brexit sürecinde İngiltere ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkilerde, karşılıklı yatırımlar konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gereken önlemlerin neler olduğunu ele alacaklarını kaydetti.

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LONDRA İLE İKİ ÖNEMLİ BAŞLIK

Yıldırım, İngiltere’ye resmi ziyaretin Başbakan Theresa May’in daveti üzerine gerçekleştirildiğini ifade ederek, ziyarette esas itibarıyla iki önemli başlık olduğunu söyledi. Birincisinin İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri bütün boyutuyla ele almak olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi: “Karşılıklı ticaret hacmimiz son bir iki yıl içerisinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Özellikle savunma sanayinde TFX projesini yapmak üzere bu yılın içerisinde bir anlaşma gerçekleştirmiştik. Bu projenin bundan sonraki evrelerini de ele alacağız. Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız.

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesine ait Nevmekan adlı kitap kafeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kütüphane bölümünü inceleyen Başbakan Yıldırım, gençlerle sohbet etti.

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SOÇİ’Yİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

En son Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanının katıldığı Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi görüşmelerinin Birleşmiş Milletler şemsiyesinde Cenevre’de kalıcı barışa giden yolu açan en önemli süreç olduğunu bütün taraflar kabul ediyor. Bu çerçevede Suriye’de, Irak’ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, aynı zamanda bütün terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, bütün etnik kimliklerin katılacağı yeni Suriye devletinin teşkili ve Irak’ta referandum sonucu ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi, Türkiye ve Irak ilişkilerinin bundan sonraki seyri konularını, bölgede İngiltere ile Türkiye’nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız.”

TRUMP’IN YPG SÖZLERİNE CEVAP

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Basın mensuplarının, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi yaptığı, bunun ardından da ABD’nin artık YPG, PYD’ye silah vermeyeceğinin açıklandığına” ilişkin soruları üzerine Yıldırım, şunları söyledi: “Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK’nın kuzenleri, yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup bunlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz ABD, her defasında bize bunun bir tercih değil, mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre öyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz.”

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