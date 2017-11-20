Malatya'daki FETÖ davasında karar: 20 kişiye hapis

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, aralarında il imamlarının da bulunduğu 13'ü tutuklu 20 sanığa 4 yıl 2 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Hasan Yıldız, Yücel Yılmaz, Mustafa Akar, Turgut Altın, Suat Sarin, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, Osman Çekiç, İmdat Özçelik, Halil Kayış, Mehmet Alper Dabağ ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı Musa Erdem Altınhalka'nın talepleri alındı. Sanık avukatlarının beyanlarından sonra sanıklara son sözleri soruldu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti.

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İki kişiye 'silahlı terör örgütü yönetmek' suçundan 15'er yıl hapis

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, "il imamları" Yücel Yılmaz ve Zekai Işık'a "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 15'er yıl hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Sanıklardan Suat Sarın, Turan Canpolat, İmdat Özçelik, Hasan Yıldız, Mustafa Akar, Osman Çekiç, Turgut Altın, Kaan Emre Öztaş ve Halil Kayış'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10'ar yıl ceza vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ömer Fatin Nalçacı'ya ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, adli kontrol şartlarının devamını kararlaştırdı.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskaloğlu, tutuksuz sanıklar Nurettin Karabekmez ve Kubilay Karaaslan ile firari Yakup Öztürk'e "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Öztürk hakkındaki yakalama kararı da tutuklamaya çevrildi. Gökbulut ve Oskaloğlu'nun tutukluluk hallerinin, Karabekmez ve Karasalan'ın ise adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

Tutuklu sanık Ahmet Alper Dabağ'a ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda 6 yıl 3 ay hapis cezası veren heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamlarından Muzaffer Erşan'a 5 yıl, Bayram Eken'e ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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İtirafçı olan M.T hakkında ise ceza vermeye yer olmadığına hükmedilirken, tutuksuz sanıklar S.I. ve N.E.E. delil yetersizliğinden beraat etti.

Mahkeme savcısının sanıklardan Kubilay Karaaslan, Bayram Eken, Suat Sarın, Muzaffer Erşan ve Nurettin Karabekmez'in ortağı ya da sahibi oldukları şirketlere kayyum atanması talebi de reddedildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Eyyüp Doğan, Sadettin Çevik, Ali Çetinkaya, Musa Tarkan Ak, Ramazan Çiftçi, Sedat Abiş ve Kürşad Boyraz ile tutuksuz sanıklar Mahmut Oruç, Okan Irmak ve Murat Bolelli'nin dosyaları ise daha önce ayrılmıştı.