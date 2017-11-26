Manisa'da yumurta tesisi deposunda yangın

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yumurta üretimi yapılan tesisin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yumurta firmasının fen lojistik bölümünde kartonların bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş makineleri ile Manisa, Akhisar, Saruhanlı, Kırkağaç ve Soma ilçelerinden gelen itfaiye araçlarının desteğiyle yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Akhisar ilçe jandarma ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini tespit etmek üzere çalışma başlattı.