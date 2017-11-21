GündemManisaya yılın ilk karı yağdı
MANİSA

Manisa'ya yılın ilk karı yağdı

Manisa'da mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağmaya başladı. Bazı yerlerde 10 santimetreye ulaşan yağış özellikle Şehzadeler, Soma ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Manisa'nın Şehzadeler, Soma ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Demirci ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

  • İlk kar Demirci-Simav karayolu bin 470 rakımlı Akçakertik mevkinde etkisini gösterdi.

Fırtınanın etkisi ile bazı yerlerde etkili olan tipi ile kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken karayolları ekiplerinin gece boyunca kar temizleme çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

Soma ve Şehzadeler ilçesinde de etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar bölgelere giderek fotoğraf çekildi.

KAPAT

YUKARI