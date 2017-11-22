Mardin'de terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Havaalanı'nda yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "hakaret" suçlarından arama kararı olduğu tespit edilen şüpheli ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlıların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.