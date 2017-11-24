Marmara Üniversitesi’nden 'Davutoğlu'na iptal' açıklaması

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bazı yayın organlarında çıkan eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Rektörlük, programı tertipleyen

Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu adlı öğrenci kulübünün yönergeye aykırı hareket ettiğini, rektörlüğün geç haberdar edildiğini ve Davutoğlu'nun gelmesi ile gerekli güvenlik önlemlerinin alınamayacağı için iptal etmek zorunda kalındığını duyurdu.

Ahmet Davutoğlu'nun 1996 ile 1999 yılları arasında Marmara Üniversitesinde görev yaptığının dikkat çekildiği açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmiş değerli bir devlet adamı ve saygın bir bilim insanı olarak Sayın Davutoğlu’nun Üniversitemizde konferans vermesi, taşıdığı sıfatlar dolayısıyla özel önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem güvenliğin sağlanması hem de gerekli hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapılması bir zarurettir. Sayın Davutoğlu’nun uygun bir zamanda teşrif etmesi halinde, etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceği hususu, hem öğrenci kulübünün yetkililerine hem de ilgili diğer çevrelere açıkça ifade edilmiştir" denildi.

Marmara Ünivesitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 62., 63. ve 64. Hükümetlerinin başbakanı ve değerli bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu adlı öğrenci kulübünün daveti üzerine Üniversitemizde bir konferans vermesi hususunda medyada çıkan haberler dolayısıyla kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği üzere Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 1996-1999 yılları arasında Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda doçent doktor kadrosunda görev yapmış ve sonrasında istifaen ayrılmıştır.

Üniversitemizde öğrenci kulüplerinin faaliyetleri Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir. Yönergeye göre, bütün öğrenci kulüpleri, herhangi bir etkinliği düzenlemeden önce, planlanan etkinlik tarihinden en az on beş (15) gün önce Rektörlüğe yazılı olarak müracaat eder ve Rektörlükten onay alır (md. 16). Bu hüküm, A grubu protokole dâhil şahsiyetlerin Üniversitemizdeki etkinliklere katılımı halinde, daha hassas bir şekilde uygulanmaktadır.

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Söz konusu etkinliğin planlanması, gerekli izinlerin alınması ve ön hazırlıkların yapılması sürecinde yönergenin ilgili maddesine uygun bir şekilde hareket edilmemesinden dolayı, Sayın Davutoğlu’nun katılımından Rektörlüğümüzün çok geç haberi olmuştur. Ayrıca, kulübün gecikmeli olarak yaptığı başvuruda ise Rektörlük onayı bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmiş değerli bir devlet adamı ve saygın bir bilim insanı olarak Sayın Davutoğlu’nun Üniversitemizde konferans vermesi, taşıdığı sıfatlar dolayısıyla özel önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem güvenliğin sağlanması hem de gerekli hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapılması bir zarurettir. Sayın Davutoğlu’nun uygun bir zamanda teşrif etmesi halinde, etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceği hususu, hem öğrenci kulübünün yetkililerine hem de ilgili diğer çevrelere açıkça ifade edilmiştir.

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Bir öğrenci kulübünün, yönergeye aykırı olarak sebep olduğu fiilî durum, köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan Üniversitemizi müteessir etmiştir. Ortaya çıkan bu durumun, Sayın Davutoğlu’nun şahsı ve Üniversitemizin duruşu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yaşanan bu durumun malûm çevrelerce başka mecralara çekilmesi ve iyi niyetle bağdaşmayan bir kampanyaya dönüştürülmesi, Marmara Üniversitesi camiasını derinden üzmüştür.

Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Üniversitemizdeki bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımının, camiamızı her zaman memnun edeceğini özellikle belirtmek isteriz."

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