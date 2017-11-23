Marmara'da 3 ile sağanak uyarısı

Meteorolojinin açıkladığı
hava durumuna göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerine kadar Yalova'nın, akşam saatlerine kadar ise Kocaeli ve Sakarya'nın yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının artarak, mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın, öğle saatlerine kadar Yalova'nın, akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya'nın aralıklı yağışlı olacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), gece güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul hava durumu (5 günlük) Yalova hava durumu (5 günlük) Sakarya hava durumu (5 günlük) Kocaeli hava durumu (5 günlük) GÜNDEM
İstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı
GÜNDEM
6 ilde bine yakın mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı
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Doğu Anadolu kar yağışına teslim oldu. Bölgede kar ve tipi dolayısıyla bine yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, karın tadını her zaman ki gibi çocuklar çıkardı.
Erzurum, Bingöl, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri yoğun çalışmalar ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışırken kar yağışı da aralıklı olarak devam ediyor.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.
İşyerlerine özel araçları ile gidenler ise ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi.
Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı.
Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yol açabileceği buzlanma ve don, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunması gerektiğini açıkladı.
Öte yandan karın tadını çocuklar çıkardı. Kızak kayıp kartopu oynayan çocuklar soğuk havaya aldırış etmedi.
Avrupa’nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yağan kar ve suni karla birlikte yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.
Palandöken Kayak Merkezi, Rusya başta olmak üzere Polonya, İran ve Türkiye’nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor.
Dün yağan karla birlikte pistlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Bunun üzerine gece hava sıcaklığının eksi 5 derecenin altına düşmesiyle de suni karlamaya hız verildi.
Tatilcilerin kış aylarında vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Erzurum’da güzel bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, uygun fiyata güzel bir tatil geçirmek için erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaya başladı.
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı.
Ilgaz’da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, ilçenin kış turizmi için kar yağışına sevindiklerini söyledi.
Başkan Çayır, Yıldıztepe Kayak Merkezine daha fazla ziyaretçi beklediklerini aktardı.
Karın yağması ilçemizin turizm faaliyetini yerine getirmesi için önemli bir faktör. Ilgaz ilçemiz, Ilgaz Dağımız Türkiye’nin sayılı gözbebeklerinden birisi. Bu yıl inşallah Yıldıztepe Kayak Merkezimizi ziyarete gelen kişi sayısının artacağını ümit ediyoruz dedi.
Muş’un Malazgirt ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Malazgirt ilçe merkezine ve köylerine sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde okullarına ve işlerine gitmek üzere dışarı çıkan öğrenciler ve vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.
Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar da kışın geldiğini belirtti.
Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden seyyar satıcılar, kış mevsiminin ilçede zorlu geçtiğini belirterek, “Birden bire yağan kar yağışı işlerimizi olumsuz etkiledi” dediler.
Öte yandan, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da kentte eksi 3 derece olarak ölçüldü.
Kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Ağrı’da iki gündür aralıklarla devam eden yağmur, yerini soğuk hava ve kara bıraktı.
Ağrı’ya mevsimin ilk karı düştü. Kentin çevresi ile şehir içinde ağaçlar ve yeşil alanlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle trafik zaman zaman yavaşladı.
Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır bekledi.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti tamamen beyaza bürüdü.
Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Tatvan ilçesinde, dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak havaların da soğumaya başladığı ilçede; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise, ev ve iş yerlerinin önlerinin yanı sıra arabalarının üzerlerini temizlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi sebebiyle çatıların saçaklarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. İrili ufaklı su göletlerinin yüzeyleri donarken, tamamen karla bütünleşen ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre; kar yağının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüsün ise devam edeceği belirtildi.
Kar yağışı etkisini artırıyor
Kar yağışı etkisini artırıyor
Kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, karın tadını her zaman ki gibi çocuklar çıkardı.