Marmara'da 3 ile sağanak uyarısı

Meteorolojinin açıkladığı hava durumuna göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerine kadar Yalova'nın, akşam saatlerine kadar ise Kocaeli ve Sakarya'nın yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının artarak, mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın, öğle saatlerine kadar Yalova'nın, akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya'nın aralıklı yağışlı olacağı tahmin edilirken, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (Poyraz), gece güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu (5 günlük)

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Yalova hava durumu (5 günlük)

Sakarya hava durumu (5 günlük)

Kocaeli hava durumu (5 günlük)

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