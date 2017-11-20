Meclis Başkanlığına yeniden İsmail Kahraman seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulunda 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi.

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İlk iki turda gerekli oya ulaşılamadı

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

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Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Tamer Dağlı adaylıktan çekildi

Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı'nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adayların hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamaması için üçüncü tur oylamasına başlandı.

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TBMM Başkanı seçilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oyun alınması gerekiyor.

Sonuca üçüncü turda ulaşıldı

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya ise 509 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildin