Mehmetçiğin yemek duası değişti

İçişleri Bakanlığı kışlalara genelge gönderdi. Bu genelgeyle birlikte askeriyedeki yemek duası "Tanrımıza hamdolsun, milletimize hamd olsun" yerine "Allah'ımıza hamdolsun, milletimize hamd olsun" diye başlayacak.

Konu ile ilgili 2016 yılında Mersin'de yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, yemek duasında geçen 'Tanrı' kelimesinin değiştirilmesini istemişti.

Komisyon, talebi Milli Savunma Bakanlığı’na sormuştu. Bakanlık “TSK’da yemek duası uygulamasının yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama olduğu değerlendirilmiştir” yanıtı göndermişti. Komisyon, dilekçe ile ilgili başka bir işlem yapmama kararı almıştı.