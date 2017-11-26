Meteoroloji açıkladı: Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım Pazartesi (yarın) tarihinde hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağını açıkladı.
Salı ve çarşamba günleri batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklığının, yağışla birlikte azalacağının tahmin edildiğini duyurdu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önümüzdeki hafta için hava durumu tahmin haritaları.
İstanbul önümüzdeki iki gün de sıcak geçecek
AKOM'dan da İstanbul hava durumu tahmini açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, önümüzdeki 2 gün boyunca hava mevsim normallerinin üzerinde, 15-17 derece aralığında olması bekleniyor" denildi.
İstanbul hava durumu - 5 günlük Ankara hava durumu - 5 günlük İzmir hava durumu - 5 günlük FOTOĞRAF 265
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.