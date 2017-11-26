GündemMeteoroloji açıkladı Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak?
İSTANBUL

Önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji açıkladı: Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak?

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının salı ve çarşamba günlerinden itibaren batı bölgelerinden azalması bekleniyor. İstanbul hava durumu tahminlerine göre ise, önümüzdeki iki gün hava sıcaklığı 15 ila 17 derece arasında olacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
Önümüzdeki salı ve çarşamba günlerinden sonra sıcaklıklar düşüşe geçecek.
Önümüzdeki salı ve çarşamba günlerinden sonra sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım Pazartesi (yarın) tarihinde hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağını açıkladı.

Salı ve çarşamba günleri batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklığının, yağışla birlikte azalacağının tahmin edildiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün önümüzdeki hafta için hava durumu tahmin haritaları.

İstanbul önümüzdeki iki gün de sıcak geçecek

AKOM'dan da İstanbul hava durumu tahmini açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, önümüzdeki 2 gün boyunca hava mevsim normallerinin üzerinde, 15-17 derece aralığında olması bekleniyor" denildi.

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İstanbul hava durumu - 5 günlük

Ankara hava durumu - 5 günlük

İzmir hava durumu - 5 günlük

Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
FOTOĞRAF265
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Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.
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