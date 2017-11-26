Önümüzdeki günlerde havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir hava durumu Meteoroloji açıkladı: Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak? Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığının salı ve çarşamba günlerinden itibaren batı bölgelerinden azalması bekleniyor. İstanbul hava durumu tahminlerine göre ise, önümüzdeki iki gün hava sıcaklığı 15 ila 17 derece arasında olacak.

Haber Merkezi 26 Kasım 2017, 16:27 Yeni Şafak