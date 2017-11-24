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11 ile yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu (24 Kasım)

Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara bugün parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu, İzmir ise parçalı ve az bulutlu geçecek. Öte yandan bazı bölgelere ve 11 kente de sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Haber MerkeziIHAYeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyı kesimi ile Ankara, Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 24 Kasım Cuma (bugün) için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
  • Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11
  • Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10
  • Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • İŞTE İL İL HAVA DURUMU

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