Meteorolojiden 11 ile kar ve yağmur uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyı kesimi ile Ankara, Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 24 Kasım Cuma (bugün) için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Parçalı ve az bulutlu 19 Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18

Parçalı ve çok bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Parçalı ve az bulutlu 21 Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11 Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10 Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4

Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

Parçalı ve çok bulutlu 9 İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Ankara için 5 günlük hava durumu

İstanbul için 5 günlük hava durumu

İzmir için 5 günlük hava durumu

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Van'da okullar tatil edildi

Van'da etkili olan kar yağışından ötürü eğitime bir gün ara verildi.