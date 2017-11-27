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Mevlid Kandili ne zaman? İşte Mevlid Kandili ibadetleri

Mevlid Kandili ne zaman

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bakir Bozdağ'ın 'Mevlid-i Nebi Haftası'nın artık Hicri Takvime göre kutlanacağını açıklamasının ardından 2017 yılı Mevlid Kandili Gecesinin ne zaman idrak edileceği de belli oldu. Peki Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır?

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Mevlid Kandili
Mevlid Kandili

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ 'Mevlid-i Nebi Haftası'nın artık Hicri Takvime göre kutlanacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacak. Bu konudaki yönetmelik değişikliğinin yayımlanması ile 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde bu yıl 29 Kasım tarihinde idrak edileceği belirtilen Mevlid Kandili, bazı sonuçları otomatik olarak sunan Google tarafından 30 Kasım olarak duyuruldu.

Mevlid Kandili ne zaman kutlanır?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11.nci günü idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Mevlid Kandili 2017 yılında 29 Kasım 2017 tarihine denk geliyor.

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Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlandı.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Dinimizde Hazreti Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.

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Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Mevlid Kandili günü il il namaz vakitleri için tıklayınız....



Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler

Sadece Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

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Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

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Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

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Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Hükümet'ten Mevlid Kandili açıklaması
GÜNDEM
Hükümet'ten Mevlid Kandili açıklaması

Mevlid Kandili
OYNAT03:52
Mevlid Kandili
Mübarek olan veya halkın öyle olduğuna inandığı gecelerin şerefine kandiller yakıldığı ve o gecelerde ibadet ve âdet kabilinden bazı şeyler yapıldığı için o gecelere 'kandil geceleri' denmiş olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz'in (s. a.) dünyaya geldiği gece hiç şüphe yok ki, dünyada yeni bir devrin başladığı gecedir ve rivayetlere göre bu gecenin önemi olağan dışı tabiat olayları ile de belli olmuştur.

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Osmanlı zamanında Mevlid Kandili nasıl kutlanırdı?
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Mevlid Kandili, Osmanlı’da, 1910 yılından itibaren, resmi törenle kutlanması kanunla kabul edilen bir gündü ve bu Cumhuriyet’e kadar da devam etti.
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Bu güne ilişkin kutlamalar 16. Yüzyılın sonlarına doğru bir devlet töreni halini almıştı ve Mevlid Kandili'nde Osmanlı Sarayı'nın Küçük Mabeyn dairesinde Kur'an-ı Kerim okunuyordu.
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Başta padişah olmak üzere mevlide bulunacak davetliler için minderler hazırlanır, kandil için çeşitli kişilere davetiyeler gönderilir ve sabahtan itibaren de gelen misafirler bir bir Sultan'a arz olunurdu.
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Davete iştirak edenler de resmi üniformalarını giymiş olarak gelirlerdi.
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Mevlid, önde gelen büyük camilerin baş imamları ve Mızıka-i Hümayun'un güzel sesli müezzinlerinin hazır olması ve padişahın “oturunuz” sözüyle başlardı.
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Bu sırada kadınlar kendilerine ayırılan yerlerden töreni takip ederdi
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Mevlid okunduğu sırada misafirlere gül suyu dökülerek, gümüş tepsiler içerisinde akide şekeri dağıtılırdı.
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Mevlidin bitiminin ardından da ikramlar devam eder ve gelenlere süslü sepetler ve kutularla şekerler, şerbetler ve naneli limonatalar verilirdi.
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Tebriklerin sunulmasının ardından ise kandil akşamı sona ererdi.
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Kandil kutlamalarında yapılan bu uygulamalar dışında Sultan II. Abdülhamid, mübarek günlerde çeşitli cemaat mensuplarını sıra ile davet ederek zikir törenlerini dervişleriyle birlikte sarayda yaptırmaya başlamıştı.
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Mevlid Kandili sarayda bu şekilde icra edilirken saray dışında ise gündüz alaylar düzenlenir ve bu alay Cuma selamlığından farklı olarak asker sayısı arttırılmış bir şekilde gerçekleştirilirdi.
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Tıpkı saraydakine benzer şekilde Mevlid gününden önce protokole dâhil devlet adamlarına davetiyeler gönderilidi.
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Ne zaman hangi camide bulunacakları bildirilerek davetlilerin tören kıyafetleriyle belirtilen camide bulunmaları sağlanır, yollar meşalelerle süslenir ışıklandırılırdı.
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Mevlid geceleri ev ve dükkânların önlerine kandil asılması ve beş pare top atılırdı.
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Dışarıda halka dağıtılan ikramlar Saraydakiler ile aynı olurdu.
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Askerlere şekerler, şerbetler ve paralar dağıtılırdı.
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Verilen ikramlardan almak için camiler etrafında adeta izdiham olur ve bu işlemi yapan hademeler kimi zaman ezilme tehlikesi bile geçirirlerdi.
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Sarayda veya camilerdeki bu törenlerden başka hemen her devlet adamının ve zenginin konağında, camilerde, mescidlerde ve halktan kimselerin evlerinde de mevlid okunurdu.
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Osmanlı'da Mevlid Kandili'nde gerçekleştirilen ve dikkat çekici uygulamalardan biri de Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) doğum günü olması münasebetiyle hapishanelerdeki bazı mahkumların affedilmesiydi.
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Bu mahkûmlar genellikle adi suçlulardan ve cezasının üçte birini çekenler içerisinden olurdu. Mevlid Kandili sebebiyle yapılan tahkikat neticesinde durumu uygun olan mahkûmlar padişah tarafından affedilerek serbest bırakılırdı.
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Osmanlı zamanında Mevlid Kandili nasıl kutlanırdı?
Osmanlı zamanında Mevlid Kandili nasıl kutlanırdı?
İslam alemi bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in 1445'inci doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanacak. Mevlid gecesi, Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Peki 16. Yüzyılın sonlarına doğru bir devlet töreni halini gelen Mevlid Kandili Osmanlı zamanında nasıl kutlanırdı? Osmanlı zamanında Mevlid Kandili'nde yapılanları Dunyabulteni.com'un haberinden derledik.
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