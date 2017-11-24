MHP Lideri Bahçeli: Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır'da bir camiye gerçekleştirilen saldırı sonucu 235 kişinin öldüğü olayla ilgili mesaj yayınlayarak, terörün bir vandallık ve vahşet olduğunu vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Mısır halkına taziyelerini ileterek "Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da şifa niyaz ediyorum" dedi.

"Bu hunhar terör eylemi vahşet ve vandallıktır"

Sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında MHP lideri Bahçeli, 235 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, "Mısır’ın El Ariş kentinin batısında bulunan bir camiye alçakça düzenlenen terör saldırısında en az 235 insan hayatını kaybetmiş, 120’ye yakın insan da yaralanmıştır. Bu hunhar terör eylemi vahşettir, vandallıktır, vicdansızlıktır. Lanetlemek ise insanım diyen herkesin görevidir. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da şifa niyaz ediyorum" dedi.

REKLAM

Müslümanlar kan ağlıyor,Müslümanların canından,malından,varlığından geçinen İblis yanaşmaları hıyanetten hıyanete çağ atlıyor.Ne acı değil mi? Camilere saldırılıyor;dinimize operasyon yapılıyor,beyzadeler mışıl mışıl uyuyor,yan gelip keyif sürüyor.Asıl kokuşma,çürüme bu değil mi? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Kasım 2017

"Camiye saldırı ne demektir? Masum canlara kast etmenin nasıl bir bahanesi olabilecektir? Gerçekte camiye yapılan saldırı tüm Müslümanlara yapılmıştır. Cinayetler nereye kadar sürecek, İslam’ın kanı ne zamana kadar akacaktır?"

"İnsanlık vicdanı nerededir?"

MHP lideri Bahçeli Mehmet Akif Ersoy'un konuşmasını hatırlatarak "Hayatının bir dönemini Mısır’da geçirmiş olan merhum vatan şairimiz Mehmet Akif diyor ki: “Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır” Peki kahramanlar nerede, kahramanlık ne durumdadır? Cevap ise korkutucu ve kaygı vericidir! Taht ve taç kavgalarının esiri olmuş şeyhler, sultanlar, krallar, emirler ne yapıyor, neyle oyalanıyorlar? İnsanlık vicdanı nerededir? Küresel adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucuları terörizme karşı niye suspus duruyorlar?" dedi.

REKLAM

"Müslümanların ölümünü seyredenler iki cihanda suçlu ve sorumludur"

Yine diyor ki Akif: “Şarka bakmaz garbı bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.” Kızarmayan yüzleriyle, yaşarmayan gözleriyle Müslümanların ölümünü seyredenler iki cihanda da suçlu ve sorumludurlar.

Merhum şairimiz Arif Nihat Asya, aslında teşhisi on yıllar önce koymuş ve demişti ki: “Ebu Leheb öldü diyorlar; Ebu Leheb ölmedi Ya Muhammed! Ebu Cehil kıt’alar dolaşıyor”

"Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli"

Dünyada Müslümanlara yapılan saldırılara dikkat çekerek, haksız ve zalimce yaklaşımların bir an önce bitmesine vurgu yapan Bahçeli "Müslümanlar kan ağlıyor, Müslümanların canından, malından, varlığından geçinen İblis yanaşmaları hıyanetten hıyanete çağ atlıyor. Ne acı değil mi? Camilere saldırılıyor; dinimize operasyon yapılıyor, beyzadeler mışıl mışıl uyuyor, yan gelip keyif sürüyor. Asıl kokuşma, çürüme bu değil mi? Artık bu gecenin, bu zulmetin sonu gelmeli. Artık şafak Türk-İslam alemi için sökmeli. Yoksa yıkım kaçınılmaz, yok oluş kapımızdadır…" sözleriyle zulmün bitmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

"Hacı Bektaş-i Veli diyor ya: “Gel ha gel, insan ol da öyle gel.” İnsanlıktan nasiplenmemiş, insaftan feyizlenmemiş canilerin, işbirlikçilerin, şiddet hastalığına tutularak her değeri yutmuş ilkellerin önüne geçmek, emelleriyle birlikte bedenlerini tepelemek helal-i hakkımızdır"

"Öğretmenler Günü'nü kutluyorum"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Devlet Bahçeli, "Son olarak muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepsine uzun, sağlıklı, başarılı ve sorunlarından tamamen arınmış bir ömür diliyorum. Ayrıca Başöğretmen Atatürk’e, tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Şukri'ye başsağlığı telefonu

REKLAM

GÜNDEM Dünya liderlerinden Mısır'daki terör saldırısına kınama

GÜNDEM Kalın: Türkiye Mısır halkının acısını içtenlikle paylaşmaktadır

DÜNYA Mısır'da saldırı: 235 ölü