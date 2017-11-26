Mısır halkının yanındayız

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Külliyesi Zeliha Akpınar Camisi’nin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bozdağ Mısır’daki saldırıya tepki gösterdi.

Bozdağ şunları söyledi: “Mısır’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum.

HER ZAMAN VARIZ

Türkiye terörle mücadele konusunda nerede olursa olsun, kime karşı olursa olsun, terör örgütlerinin ideolojisi ne olursa olsun, her türlü terör örgütüyle, teröristlerle, terörizmle ‘ama’sız ve amansız mücadeleye her zaman vardır. Biz bugün ‘dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle ‘ama’sız ve amansız bir mücadele yapalım’ diye çağrı yapan belki de dünyada tek ülkeyiz ama maalesef bu çağrımıza samimi bir dayanışma ve işbirliği desteği bulduk mu? Bulamadık. Bazı ülkeler terör örgütlerine, hedeflerine, ideolojilerine göre maalesef bilerek ve isteyerek destek vermektedir.”

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