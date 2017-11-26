Mısır için bir günlük yas

Türkiye'de Mısır katliamı nedeniyle yarın bir günlük milli yas ilan edildi.

Başbakanlık kararı kapsamında yarın akşam saatlerine dek tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya çekilecek.

Mısır yas ilan etti

Mısır, saldırının ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Mısır’da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölü sayısı 305’e yükseldi.

"Bunlara nasıl Müslüman deriz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da yaşanan cami saldırısı sonrası bu açıklamayı yapmıştı:

"Bir terör örgütü eliyle yerle yeksan medeniyetimizin kadim şehirlerinin yıkılmasını durdurmak boynumuzun borcudur. İşte buyurun dün, Mısır'da Cuma namazında DEAŞ'ın yaptığı katliam... Bunlar katil bunların İslamla alakası yok... Bunlara nasıl Müslüman deriz? Bütün bu bölgede yeni terör oluşumlarının engellenmesi için bu hamleleri yapmak zorundayız.

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Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirmişti.