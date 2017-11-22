Muğla'da 5,3 şiddetinde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.22’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı

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