Muğla’da bir mahallenin tahliyesi bekleniyor

Çarşamba günü yine AFAD tarafından merkez üssü Ula’nın Arıcılar Mahallesi olarak açıklanan 5.0 şiddetindeki depremin ardından mahalle sakinleri bu gece saat 00.49’da yine deprem korkusu yaşadı. Şiddeti yine 5.0 olarak belirlenen deprem derinlik olarak 6,3 km olarak açıklandı. Depreme Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye kurduğu çadırda yakalanan vatandaşlar, bu defa depremin şiddetinin bir öncekinden daha fazla hissedildiğini açıkladı. Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis Ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Fen İşleri ve zabıta ekipleri ile Jandarma hazır bekletiliyor.

Depremin ardından kapanan yollar kepçeyle açıldı.

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Deprem sonrası vatandaşlardan gelen talep üzerine AFAD ekipleri tarafından 25 haneli mahalleye 30 çadır ve battaniye gönderildi. Çadırlardan bir kısmı mahallenin en uç kısmına kurulurken, bir kısmı da mahallenin girişindeki okul ve caminin bulunduğu alana kuruldu. Tedbir olarak Ula’nın Karabörtlen Mahallesindeki okul da vatandaşların talebi doğrultusunda hazır bekletiliyor.

AFAD ekibi çadır kurdu.



Depremin bir önceki depremden daha şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, “Allah’a bin şükürler olsun ki, belki daha kötüsü de olabilirdi. Yaşadığımız bölge çok kaya ve yerleşim yeri gevşek. Durduğumuz bölge riskli bölge. Bu defa biraz daha sert oldu. Elektrikler kesildi. Normal değil de çok sallandı. Allah’a dua edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun bin kere. AFAD, sağlık memurları, Kaymakam beyimiz sağolsun herkesten Allah razı olsun buradalar” dediler.

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25 haneli mahalleye 30 çadır ve battaniye gönderildi.



Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, “Ula ilçemizde saat 00.49’da meydana gelen depremin merkez üssü olan Arıcılar mahallesindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir can mal kaybı yok. Devletimiz bütün kurumları ile burada. AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz. Ayrıca Belediyeden iş makineleri tedbiren geliyor. İl merkezimizde sayın valimizin başkanlığında deprem anından itibaren kriz merkezi toplantı halinde. Onlarla irtibat halindeyiz. Vatandaşımızın her türlü ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın barınması için ihtiyaç olan çadır ve diğer ihtiyaç malzemeleri AFAD tarafından karşılanıyor. Şu anda mevcut ve hepsi burada. Ayrıca burada yine geceyi dışarıda geçirmemesi için vatandaşlarımızın en yakın yerleşim yerlerindeki misafirhanelere, kamu kurumlarına naklini gerçekleştirmek için araçlarımız geliyor” dedi.