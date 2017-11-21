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MUĞLA

Muğla'ya ilk kar düştü

Muğla'da mevsimin ilk karı 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı. Yaklaşık 10 cm'ye ulaşan kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Haber MerkeziAA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı
AA
Muğla'daki il kar 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı

Muğla'da mevsimin ilk karı, Kavaklıdere ilçesindeki bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'na yağdı.

Bölgede etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kavaklıdere ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağlarından Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan kar, zirvenin beyaza bürünmesine neden oldu.

Şehir merkezi ile Yatağan ve Menteşe ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirveler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan karlı zirveyi yakından görmek için bölgeye giden Mustafa Aktaş, "Yatağan'dan, Göktepe'ye kar yağdığını görünce hemen kar olan yere geldim. Bilindiği gibi bu yaz çok kurak geçti. Karın yağması herkesi sevindirdi. Muğla'ya yılın ilk karı düştü. Her taraf beyaza büründü. Manzara çok güzel. Geldik, kar oynadık, dönüyoruz." dedi.

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Muğla'daki Göktepe Dağı beyaz örtüyle kaplandı
FOTOĞRAF7
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Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan karla her taraf beyaza büründü.
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Muğla'da mevsimin ilk karı
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Şehir merkezi ile Yatağan ve Menteşe ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirveler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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892 rakımlı Göktepe Dağı
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Kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'ye ulaştı
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Her taraf beyaza büründü
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İnsanlar kar oynamak için Göktepe Dağı'na geldi.
Muğla'daki Göktepe Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağlarından Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan karla güzel manzaralar oluştu.
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