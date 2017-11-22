Mustafa Sarıgül'den adaylık açıklaması

Van’da yaşanan depremin ardından Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Van-Şişli Öğretmenevini ziyaret eden Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve Van-Şişli Öğretmenevi Müdürü Sinan Aldemir tarafından karşılandı. Öğretmenevi önünde Sarıgül’e deprem sonrasında Van’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi sunan Yavuzer, “Elim Van depreminde onlarca öğretmenimizi kaybettik. Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin anısına Van-Şişli Öğretmenevini ilimize kazandırdığı için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Şişli Belediyesi tarafından yaptırılan Van-Şişli Öğretmenevini ziyaret etti.

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“Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden çalışmalarıma özen gösterdim”



Konuşmalarında siyasete tekrar gireceğinin de sinyallerini veren Sarıgül, “Ben yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Gerçekten hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını, bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız beni nerede görmek istiyorlarsa, ben o noktada hizmet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.