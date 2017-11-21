Nazmiye Çam cinayetinde ilginç detay

8 yıl önce işlenen Nazmiye Çam cinayetinde Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ali Yaşar Çam (57) ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı (35) "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Ahmet Çam'a da 18 yıldan küçük olduğu için 20 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme kararı sonrasında sanıklar cezalarını çekmek üzere Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi.

Cezayı aldıktan sonra cezaevinde bunalıma girdiği öğrenilen Ahmet Çam'ın Jandarma ekipleri ve Cezaevi savcılığına yeniden ifade vermek istediğini söyleyerek sürekli yetkililer ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

Çam'ın "Davanın seyrini değiştiren bilgiler vereceğim" dediği ve cezaevi savcısına mahkemede verdiği bilgilerin aynısını verdiği öğrenildi.

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Çam'ın son 2 ay içerisinde 5 kez savcı ile görüşerek aynı ifadeleri kullandığı öğrenildi.

OYNAT 02:16 Müge Anlı küfür yüzünden yayını kesti 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında Nazmiye Çam cinayeti tartışılırken küfür şoku yaşandı.



Yıllardır çözülemeyen Nazmiye Çam cinayetinde sinirler iyice gerildi. ATVekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan gerilim Nazmiye Çam'ın yakınlarını çılgına çevirdi ve küfürler havada uçuştu. Müge Anlı yayını kesmek zorunda kaldı.







