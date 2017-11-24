MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa’nın Selendi ilçesinde temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Bahçeli, seçim barajının yeniden düşünülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, “Bir kıyamettir kopardılar. Baraj endişesine kapılarak telaşlandığımızı dillerine doladılar. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız. Gerçek manada, baraj endişesi yaşayanlar millet vicdanını ihanet oklarıyla delmek için fırsat kollayanlarla, yeminli Türk düşmanlığının taşeronluğuna soyunan mihrak ve siyasi kalıntılardır” dedi. Bahçeli, 2019 cumhurbaşkanı seçimini 16 Nisan’ın rövanşı olarak algılayanların hayır cephesini sıkılaştırmak ve derinleştirmek için bloklaşma yarışına girdiğini ifade ederek, “Sözüm ona adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları iş birliğini sandıkta nihayete erdirmek için CHP’si, HDP’si, iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin arayışındadır. Şayet önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse, CHP yanına HDP ve diğer yedeklerini alıp 16 Nisan’ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse Milliyetçi Hareket Partisi buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır” diye konuştu. Bahçeli, şöyle devam etti:

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SONUNA KADAR BİRLİKTE

“7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019’da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir. Nifaka karşı bir olacağız, niza arayışlarına karşı sapasağlam duracağız. Pensilvanya’dan beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp kalkan, egemenliğin yegane sahibi aziz milletimize sömürgecilik dayatması yapanlar vaziyet almışken ben diyemeyiz, benlik davası güdemeyiz.” Muhtemel bir erken seçim senaryosuna da iyi bakmadıklarını vurgulayan Bahçeli, NATO’da yaşanan skandala da sert tepki gösterdi. Bahçeli, “NATO’nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12.Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO’ya mahkum değildir. Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır" diye konuştu.

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