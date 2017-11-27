Nuriye Gülmen'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gülmen ile tedavi gördüğü hastaneden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapıldı. Tutuksuz sanıklar Acun Karadağ ve Semih Özakça ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Gülmen, açlık eylemine, neden ve nasıl başladığı mahkeme huzurunda anlatmak istediğini belirterek, savunmasını etkin bir şekilde yapabilmek için tahliye talebinde bulundu.

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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ilk kararını gelecek hafta vereceğini öğrendiğini belirten Gülmen, “Benim ve Semih'in işe geri dönmesiyle ilgili karar verilebilir. Görevime iade edildiğim ve eylemi bitirdiğim takdirde bu koşullarda tedavi olmak istemiyorum. Tedavimin ailemin yanında ve kendi hekimlerim tarafından yapılmasını istiyorum.” dedi.

Açlık grevi yapan kişinin tedavi amaçlı doktor taleplerini reddetme hakkının olduğunu savunan Gülmen, Numune Hastanesinde kendisine yemesi için muhallebi ve komposto verildiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, beyanların alınmasının ardından ara kararı açıklamak üzere duruşmaya yaklaşık bir buçuk saat ara verdi. Verilen aranın ardından ara kararı açıklayan heyet, kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklu sanık Nuriye Gülmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.