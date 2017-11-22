'Öğretmen açığıyla ilgili çalışmalar yapacağız'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda da bütün gayretimizle bu norm açığını kapatacağız. Yıllar itibarıyla öğretmen açığında hızlı bir azalma var ama ilave olarak kalan kısımla ilgili de çalışmalar yapacağız." dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın 5. bölümü üzerinde soruları yanıtladı.

Öğretmen alımları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Ağbal, diğer bütün bakanlıklardan gelen talepleri birlikte değerlendirdiklerini aktardı.

"Son 15 yılda 500 binin üzerinde öğretmen alındı"

Kamu kurumlarının artan ihtiyaçlarına paralel olarak personel talepleri bulunduğuna değinen Bakan Ağbal, bütçenin imkanlarını dikkate almak durumunda olduklarını, personel harcamalarının yıllar itibarıyla bakıldığında bütçenin içerisinde artan bir oranda yer kapladığını ifade etti.

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AK Parti hükümetleri döneminde kamuya son 15 yılda 500 binin üzerinde öğretmen alındığını anlatan Ağbal, 20 bin öğretmen alımıyla ilgili, 2018 yılı bütçe kanunu yasalaştıktan sonra gerekli resmi yazışmaların yapılacağını ve bu talebin karşılanacağını kaydetti.

"Türkiye insanlık dersi veriyor"

Ağbal, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda da bütün gayretimizle bu norm açığını kapatacağız. Aslında yıllar itibarıyla öğretmen açığında hızlı bir azalma var ama ilave olarak kalan kısımla ilgili de çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacılara harcanan parayla ilgili bir soru üzerine Ağbal, Türkiye'nin, devletiyle, milletiyle dünyaya insanlık dersi verdiğini bildirdi.

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Herkes sınırlarını kapatırken, Avrupa'da Suriyeliler horlanıp, dışlanırken, Türkiye'nin ilk andan itibaren bu Suriyeli kardeşlerine kapılarına açtığını vurgulayan Bakan Ağbal, "Dünya tarihine emsal oluşturacak bir örnek uygulama yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin millet olarak iftihar edeceği, tarihe çok örnek ve istisnai bir uygulama olarak geçecek bir hadisede sanki rakamlar üzerinden bir evham üretmeye çalışıyoruz, bu beni üzer." değerlendirmesini yaptı.