İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Başka hiçbir medeniyette bir harf öğretenin kölesi olmak yoktur. Bu da medeniyetimizin ve inancımızın öğretmene vermiş olduğu değer ve itibardır." dedi.

Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği "İstanbul'a Hoş Geldin Öğretmenim" programında öğretmenlere hitap etti.

İstanbul'da görevlerinin ilk yılına başlayan öğretmenlerin bir araya geldiği etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Şahin, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Vali Şahin, bu gelinen noktanın öğretmenlerin eseri olduğunu dile getirerek, "Bunun ötesinde öğretmenlik bizim kültürümüzde kutsal bir meslek. Başka hiçbir medeniyette bir harf öğretenin kölesi olmak yoktur. Bu da medeniyetimizin ve inancımızın öğretmene vermiş olduğu değer ve itibardır." diye konuştu.

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"Öğretmenlik aynı zamanda sanattır"

Peygamberlerin tebliğ görevlerinin yanı sıra birer öğretmen olduklarına vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik meşakkatli bir meslek olmasının yanı sıra aynı zamanda sanattır. Gergef gergef insanı ve insanlığı işler. Öğretmenlerimize ne kadar saygı göstersek azdır. Hamdolsun bizim toplumumuz kıymet biliyor. Bugün bu kadirşinaslığı göstermek adına siz değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bu sembolik ama çok önemli ve anlamlı bir davranış. Bunu inşallah nesiller boyunca bütün kurumlarımız devam ettirir."

Şahin, İstanbul'da bulunmanın ve yaşamanın önemli bir imtiyaz olduğunu aktararak, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un hem alim hem de muallim olduğuna dikkati çeken Şahin, İstanbul'un insana doğumundan ölümüne kadar hep bir şeyler verdiğini kaydetti.

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Vali Vasip Şahin, İstanbul'un her köşesinde bir bilginin gizli olduğunu ifade ederek, öğretmenlere görev yaptıkları sürede İstanbul'dan maksimum derecede faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

"İnşallah iyi bir nesil yetişir ve İstanbul daha da güzelleşir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da İstanbul'un her dönem ilgi odağı olduğunu ve her gelenin kentten ayrılmak istemediğini söyledi.

Kentin cazibesinin sürekli arttığına dikkati çeken Uysal, "Her şeye rağmen İstanbul güzel. Burada yaşadıkça İstanbul'u daha da seveceksiniz. Gerçekten burada, bu koşuşturmada bakacaksınız ki bir insan burada aradığı her şeyi bulabiliyor. Kendisine dost arayan dost, iyi öğrenci arayan, iyi meşguliyet arayan burada bulur. Bu manada İstanbul, burada kaldıkça insanı kendine bağlayan bir şehir. İnşallah siz de İstanbul'da uzun soluklu kalanlardan olursunuz." ifadelerini kullandı.

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İnsanların hayatlarını en çok etkileyenlerin öğretmenler olduğunu vurgulayan Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizleri de belki öğretmenleriniz etkiledi ve öğretmen oldunuz. İnsanları ailesinden, akrabalarından daha fazla öğretmenleri etkiler. Gerçekten kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizlere çocuklarımızı ve nesillerimizi rahat rahat emanet ediyoruz. İnşallah iyi bir nesil yetişir ve İstanbul daha da güzelleşir. Biz belediyecilerle öğretmenlerin ortak bir yönü var. Belediyeciler, şehri imar eder, kalkındırırız, caddeyi, sokağı ve parkları güzelleştirir, kısacası bir şehrin mimari dokusuna etki eder, onu güzelleştirmeye, insanlığın daha rahat kullanabileceği hale getirmeye çalışırız. Siz öğretmenler şehirde yaşayanlara emek verir, onları imar edersiniz. İkisi buluştuğu zaman güzel ve iyi bir netice çıkar."

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise öğretmenliğin dünyanın en kadim ve kutsal mesleklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Belki de medeniyet tarihiyle öğretmenliğin tarihi eş zamanlıdır. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in deyimiyle 'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.' Bu da öğretmenliğin ne kadar kadim ve kutsal olduğunu bize göstermektedir." dedi.

Öğretmenlerin görevinin çocuklara şekil vermek olmadığının altını çizen Yelkenci, görevlerini "öğrencilerinin kendilerini inşa etmelerine yardımcı olmak" şeklinde tanımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş'ın da öğretmenlere hitap ettiği yemekli etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.