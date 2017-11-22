Olayı aydınlatın

Tatbikattaki skandalın ardından Türkiye, olaya ilişkin soruşturmaları yakın takibe aldı. Norveç ve NATO nezdindeki büyükelçiler yasal işlemleri takip ediyor. İlk açıklamalar olayın iki kişi tarafından gerçekleştirildiği yönündeyken, Ankara, planlı bir olay olup olmadığı konusunda detaylı olarak inceleme yürütüyor. Peş peşe gelen özürleri samimi bulan Ankara, olayın detaylıca araştırılması ve soruşturulması taleplerin iletti. Ankara, olayın aydınlatılması konusunda da aynı samimiyeti bekliyor. Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Bu Norveç hükümetinin ve NATO Genel Sekreteri’nin yapacağı bir şey değil. Arkasında ne var, şimdi soruşturma açtık göreceğiz” dedi.

İRLANDA’DA ÖĞRENDİLER

Skandal tatbikata katılan askerlerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı telefonla bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. O sırada Org. Akar, AB Bakanı Ömer Çelik ile 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak üzere Kanada’ya gidiyorlardı. Uçak yakıt ikmali için İrlanda’ya indiği sırada gelen telefonda NATO tatbikatında yaşanan skandal hakkında Org. Akar bilgilendirildi.

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PARLAMENTERLER GÜNDEME TAŞIYACAK

Tatbikata katılan 40 Türk askerinin geri çekilmesi talimatı anında verildi. Org. Akar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak bilgilendirdi.

Öte yandan tatbikat skandalı bugün toplanacak NATO Parlamenterler Asamblesi’nde de Türk parlamenterler tarafından gündeme taşınacak. Türkiye, tatbikatta yaşananların birliğin ruhuna zarar verdiğini vurgulayacak ve FETÖ teröristlerinin iadesi konusundaki talepler bir kez daha iletilecek. NATO üyesi ülkelerin terörist örgütlere desteği de bir kez daha kınanacak.