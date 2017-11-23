Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 41 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 42 ilde organize suç çetelerine yönelik operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 41 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 42 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.