Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, " S400 füzelerinin nerede konuşlanacağı, ne zaman kullanılacağı ile ilgili tasarruf yetkisi Türkiye’de olacaktır. NATO sistemlerinden en büyük farkı da budur" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin hesap kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Canikli S400 füzelerine ilişkin olarak, "S400 füzelerinin kontrolü tamamen Türkiye’de olacaktır. Dost, düşman tanıma sistemi de değiştirilecektir. Ona ilişkin yazılım değişimleri başlamıştır, Türkiye’de oraya aktif bir şekilde katılmaktadır. Ama bütün tasarruf yetkisi de nerede konuşlanacağı, ne zaman kullanılacağı ile ilgili tasarruf yetkisi Türkiye’de olacaktır. NATO sistemlerinden en büyük farkı da budur.2.5 milyar dolara satın alıyoruz. İki sistem olarak alıyoruz. İhtiyacımızı da karşılamıyor belki onun gibi 10 tane daha ihtiyacımız var. Bu sistem için gündeme gelen rakam farklıydı. S400 en etkililerden bir tanesi. Karşılama mesafesi 360 kilometre. 360 kilometre kala balistik füzeyi karşılama yeteneğinde sahip, isabet oranı çok yüksek. Patriot sistemi de temas üzerine kurulu. Balistik füzeyle temas ederek patlatılıyor. S400 temassız patlatıyor" diye konuştu.

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Bakan Canikli, S400 alımlarının ikinci etabında teknoloji transferinin gerçekleştirileceğini kaydederek, "Bir taraftan S400’leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile aynı fonksiyona sahip sistemleri geliştirmek için çalışma başlattık. Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Türkiye tamamen kendi imkanlarıyla geliştireceği bir platformun çalışmasını başlattık. Hem S400’ler için hem de patriotlar için görüşmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.