Pazar günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alparslan Türkeş'in doğum günü vesilesiyle 26 Kasım Pazar günü Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından '3. Türk Gençlik Kurultayı' düzenlenecek. Kurultaya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Sabah saatlerinde Merhum Alparslan Türkeş’in kabri başında toplanılacak, sonrasında Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirilecek. Akabinde kurultayın olacağı Ankara Spor Salonu’na (Ankara Arena) yürüyüş düzenlenecek.

26 Kasım 2017 Pazar günü saat 05.00’ten itibaren program sona erene kadar şu güzergahların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi: