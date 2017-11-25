Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından başından ve göğsünden tabancayla vurularak şehit edilen Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ’ın cenazesi dün otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehit İmam Bozdağ’ın cenazesi buradaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Çorum’un İskilip ilçesine gönderilecek.

PKK’YI İHBAR ETMİŞ

Şehit imamın Doğubayazıt’ta sigara kaçakçılarını ve örgütsel faaliyetleri güvenlik güçlerine ihbar ettiği ve bu yüzden PKK’lı teröristler tarafından tehdit edilerek ölüm listesine alındığı öğrenildi.

Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan da, Ramazan Bozdağ’ın terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Akhan; sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, “Terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen ilçemiz Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ’a yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.