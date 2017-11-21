Rezidans çetesi çökertildi

Janarma ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucuyu Esenyurt’ta sattıkları öğrenilen çete elemanlarının Esenyurt’ta bir rezidans dairesinde kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda edilen Ö.O, S.O. E.U. isimli 3 zehir taciri gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla dairede yapılan aramada, tuvalet lavabosunun arka kısmında saklanmış 360 gram kokain ve ve tabanca bulundu. S.O’nun aracının bagajında ise 512 gram esrar ele geçirildi. Zanlıların, Bağcılar’daki kamyonetinde yapılan aramada ise 52 kilogram esrar bulundu. Bu arada, jandarma ekiplerinin Şile’de düzenlediği operasyonda ise hayvancılıkla uğraşan Ü.K’nın Kervansaray köyündeki çiftliğinde yapılan aramada, hayvanların barındığı çadırların içinde yaklaşık 4 kilogram esrar bulundu. Şüpheli Ü.K gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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