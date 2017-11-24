Rusya Büyükelçi Karlov suikastı soruşturmasında 1 tutuklama

Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş, Ankara'da aralık ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

Aydınbaş, Karlov cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu savcılarından Adem Akıncı'ya çarşamba günü ifade verdi.

"Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçu

İfade işleminin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Aydınbaş, "Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya isimli dergilerin yayıncılığını da yapan Aydınbaş'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Bölge Tarama Mesullerinden (BTM) biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenildi.

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Örgütle bağlantısını itiraf ettiği, fakat 2008'de örgütten koptuğunu öne sürdüğü öğrenilen Aydınbaş'ın 2012-2013 yıllarında firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile telefon trafiğinin olduğu saptandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili şu ana kadar ikisi polis 3 kişi tutuklanmıştı.

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