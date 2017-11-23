S-400'lerin kontrolü Türkiye'de olacak

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde dün akşam milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirme noktasında uzun yıllar bazı nedenlerle istekli davranmadığını söyleyen Canikli, şunları kaydetti:

"Özellikle içinde bulunduğumuz savunma ittifakı ve Batı bloğu tarafından ihtiyacımız olan savunma sistemleri çok ucuza, rahatlıkla uzun bir süre Türkiye'ye sorunsuz verilebilmiştir. Bu şekilde bir savunma konseptiyle bu toprakların savunulmasının mümkün olup olmadığı konusu ayrı bir tartışma konusu ama bana göre değildir çünkü silah tamamen onların kontrolünde."

Canikli, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin kontrolünün tamamen Türkiye'de olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

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"(Bu füzelerde) ayrıca 'dost-düşman tanıma sistemi' de değiştirilecektir. Ona ilişkin yazılım değişiklikleri başlamıştır. Bütün tasarruf yetkisi, nerede konuşlanacağı, ne zaman kullanılacağıyla ilgili tüm tasarruf yetkisi Türkiye'de olacaktır. NATO çerçevesinde aldığımız veya Türkiye'ye konuşlandırılan o sistemlerden en büyük farkı da budur."

Canikli, Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemleri tedariği konusunda ise şunları söyledi:

"Bir taraftan S-400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Şu anda birlikte geliştirme, anlaşma aşamasına geldiğimiz EUROSAM var. Henüz hem S-400'ler hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor."

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İlk ihale 2015'te açıldı

Türkiye, uzun bir zamandır kendisine ait bir hava savunma sistemi kurmak istiyor. Bunun için de daha önce çeşitli girişimlerde bulundu.

İlk olarak, 2015 yılında uzun menzilli füze savunma sistemi satın almak için bir ihale açtı. İhaleyi, 3,4 milyar dolar ile Çinli bir şirket kazandı ve şirket aynı zamanda Türkiye'ye teknoloji transfer etmeyi de kabul etti.

Ancak, o dönemde ABD ve NATO'nun tepki gösterdiği bu ihale daha sonra iptal edildi.

İhalenin iptal edilmesinin ardından Türkiye, farklı ülkelerle füze savunma sistemi için görüşmeler yapmaya başladı.

O dönemde ABD savunma şirketi Lockheed Martin ve Avrupa füze ortak girişim grubu MBDA tarafından geliştirilen Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MEADS) satın alması gündeme geldi. Kasım 2016'da Rusya ile S-400 için görüşmeler yapıldığı açıklandı.

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Türkiye'nin ayrıca kendi füze savunma sistemini geliştirme planı da bulunuyor.