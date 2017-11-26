İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün 27 Kasım 1978’deki sözde kuruluş yıldönümünde eylem hazırlığında oldukları belirlenen kişilere yönelik düğmeye bastı. Operasyonlara hız veren İstanbul Emniyeti, geçtiğimiz hafta fotoğraflarını yayınladığı bir teröristin arandığı bilgisini paylaştı. Kırsaldan İstanbul’a gönderildiği belirlenen PKK’lı teröristi yakalama çalışmaları sürerken, polis önceki gece 9 ilçeyi ablukaya aldı.

'SOKAKLARI KARIŞTIRMA' TALİMATI

Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan PKK’lıların eylem için ortak talimat beklediği belirlendi. Her bir sorumlu terörist, bulunduğu ilçede sokak terörü başlatacak ve kaos çıkarmaya çalışacaktı. Bunun için bomba, tabanca ve molotofkokteyli hazırlığı yapıyorlardı.

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SANAMALI HER YERDE ARANIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, sansasyonel eylem için kırsaldan İstanbul’a geldiği tespit edilen PKK’lı ‘Baver’ kod adlı Yunus Sanamalı’nın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 9 teröristin yakalandığı baskın yapılan adreslerin, Baver’in sorumlu olduğu hücreler olup olmadığı araştırılıyor. Sanamalı’nın yakalanmamak için birçok sahte kimlik kullandığı ve sık sık kaldığı yeri değiştirdiği ifade ediliyor.