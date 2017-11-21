Samsun'da 'ByLock' kullanan 7 kişi tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski öğretmen, öğrenciler ile örgüte ait kurumlarda çalışanlardan oluşan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler 14 Kasım'da gözaltına alınmıştı.