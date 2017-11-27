Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
- Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
- Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.