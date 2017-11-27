GündemŞanlıurfadaki PKK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

  • Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da PKK gösterisine polis müdahale etti
GÜNDEM
Van'da PKK gösterisine polis müdahale etti

Bingöl'deki PKK operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi
GÜNDEM
Bingöl'deki PKK operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'de PKK'ya ait 2 adet patlayıcı imha edildi
GÜNDEM
Bitlis'de PKK'ya ait 2 adet patlayıcı imha edildi

KAPAT

YUKARI