Şanlıurfa'daki PKK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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