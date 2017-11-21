Sarıyer'deki anne cinayeti davasında karar

Sarıyer'de, bir bankada üst düzey yöneticilik yapan 57 yaşındaki annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslı Sönmezler, "üst soyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sönmezler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Sönmezler, iyi bir aile olamadıklarını, cezasına razı olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Erkin Göçmen, müvekkilinin ceza ehliyeti hususunda üniversitelerde görev yapan adli psikiyatristlerden rapor alınmasını, aksi takdirde beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, daha önce Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması sebebiyle sanık avukatının talebini reddetti.

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Annesinin kendisini hasta ettiğini savunan sanık Sönmezler, "Bana ceza verecekseniz hak ettiğim bir ceza verin. Nefsi müdafaadan başka bir şey değildi. Beni annem sütüyle bile beslemeyi reddetmişti. Anne olmayı baştan reddetmişti. Ben müebbeti hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aslı Sönmezler'i "üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve tavırları ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapis cezasına mahkum etti.

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İddianamede ceza istenmemişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer Uskumruköy'de, 26 Aralık 2015'te sanık Aslı Sönmezler'in annesini boğarak öldürdükten sonra 155'i arayarak polise teslim olduğu belirtilerek, olay yerine giden jandarmanın, Sönmezler'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette bulduğu kaydedilmişti.

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Sanığın akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürmüş olabileceğine dikkati çekilen iddianame, "sanığın ceza verilmeyerek tedavi altına alınması" talebiyle mahkemeye sunulmuştu.

Davanın görüldüğü mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu raporunda ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilmiş ve davada görevli cumhuriyet savcısı tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.