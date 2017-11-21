Seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.30 Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamadı.

BUDO sefer iptallleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.

REKLAM

İzmir'de vapur seferlerinin iptal edilmesi

İzmir'de vapur seferlerinin yeniden yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İZDENİZ AŞ'den alınan bilgiye göre, dün saat 18.20'de olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle iptal edilen yolcu gemisi seferleri saat 06.55 itibarıyla tekrar başlayacak.

Bostanlı-Üçkuyular hattında işletilmeye devam eden araba vapurunda ise tarifeye göre günün ilk seferi saat 07.10'da yapılacak.