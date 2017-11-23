Siirt'te durdurulan araçta bulundu

Siirt'te bir ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Pervari'den Siirt merkeze giden karayolu üzerinde polis ekiplerinin desteği ile uygulama başlattı. Bir araçta yapılan aramada 12 canlı keklik ile öldürülmüş 1 oklu kirpi bulundu.

Ele geçirilen hayvanların satılmak için Siirt'e getirildiği belirlendi. Hayvanları taşıyan araç sürücüsüne 9 bin 500 lira idari para cezasını uyguladıklarını söyledi.

Halk arasında eti kansere iyi geldiği düşüncesiyle satın alınan bu kirpilerle ilgili bilimsel hiçbir açıklama yok, tıbben herhangi bir bilgi de yok.