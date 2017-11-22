Sinop'ta mevsimin ilk kar yağışı başladı

Sinop’a mevsimin ilk karı düştü, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Kar yağışı kısa aralıklarla yağmaya devam ediyor. Dranaz Dağı’nda bir ambulans yolda kaldı. Çevredekilerin yardımı ile arızası giderilen ambulans yola devam etti.
Karayolları tarafından yol açma çalışmaları sürüyor.
FOTOĞRAF 265
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.
FOTOĞRAF 7
Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan karla her taraf beyaza büründü.
Muğla'da mevsimin ilk karı
Şehir merkezi ile Yatağan ve Menteşe ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirveler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
892 rakımlı Göktepe Dağı
Kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'ye ulaştı
Her taraf beyaza büründü
İnsanlar kar oynamak için Göktepe Dağı'na geldi.
Muğla'daki Göktepe Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağlarından Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan karla güzel manzaralar oluştu.
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