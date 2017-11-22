Sırada uyum ve iç tüzük var

Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü uyum yasaları ile ilgili çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Yeniden Meclis Başkanlığına seçilen İsmail Kahraman’ın ilk işi ise TBMM’yi 2019’a hazırlayacak yeni iç tüzük olacak. Kahraman, iç tüzük için partilere çağrıda bulunacak. İç tüzük cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre baştan aşağı değişecek. AK Parti bütün uyum düzenlemelerini anayasa değişikliğine de destek veren MHP ile birlikte yapacak. Baraj çıkışı ile dikkatleri uyum yasalarına çeviren MHP’de ise özel ekip kuruldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kurulan ekip, uyum yasaları üzerinde çalışıyor. Seçim yasası, siyasi partiler yasası konusunda hazırlık yapan MHP, hükümetin uyum yasaları taslağını kendilerine getirmesini bekliyor.

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